Встреча прошла в Доме правительства Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым генконсулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани. Руководитель региона поздравил его с назначением на этот пост.

- Учитывая уровень наших отношений с Ираном и тесные связи, надеюсь, ваша работа в республике будет интересной и плодотворной, - отметил в беседе Минниханов.

Глава Татарстана также подчеркнул, что регион придает большое значение взаимодействию с исламской республикой в рамках российско-иранских отношений, особенно исходя из большого потенциала сотрудничества в торгово-экономической сфере, образовании, науке, туризме и культуре.

Напомним, на следующей неделе в столице Татарстана пройдет международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum-2023», в работе которого примет участие и делегация из Ирана.

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