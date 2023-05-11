Уехавший в Америку после начала СВО Стивен Кэмпфер не вернется в «Ак Барс»

Американский хоккеист выступал за казанский клуб до весны 2022 года. Фото: ak-bars.ru

Ряд СМИ сообщил, что уже этим летом уехавший в Америку после начала СВО защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер может вернуться в Казань. Сейчас хоккеист играет в НХЛ за «Аризона Койотис».

Как сообщил собственный источник «КП-Казань» близкий к ситуации в клубе, никакого возвращения американца в «Ак Барс» не предвидится. Сторона Кэмпфера отклонила все варианты с его возвращением в Россию. Об этом знают и в руководстве казанского клуба, потому с бывшим своим игроком там никто даже не связывался по этому вопросу.

Напомним, Стивен Кэмпфер покинул «Ак Барс» весной 2022 года и сначала перешел в «Детройт», предварительно подписав с казанским клубом соглашение о правах на защитника в КХЛ. Однако, в начале октября американский клуб выставил защитника на драфт отказов. Сейчас Кэмпфер выступает в составе «Аризоны».

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