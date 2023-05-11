Прием в новую школу в 34-м комплексе Набережных Челнов начнется в середине мая

Школа откроет двери 1 сентября. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В четверг, 11 мая, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осмотрел строительство новой школы в 34-м комплексе. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1,5 тысячи мест.

В настоящий момент идет обработка резюме от будущих сотрудников школы. Комплектование школьников с 1 по 7 класс начнется в середине мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам начальника управления образования Рустема Хузина, новая школа станет центром образования №16 - так как в большом микрорайоне нет рядом других образовательных учреждений, здесь откроются кружки и секции.

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