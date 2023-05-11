В Казани на реставрацию мечети выделили еще 33 млн рублей

Заказчиком выступает министерство культуры России Фото: Олег УКЛАДОВ

На продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Минаретное завершение Ново-Слободской мечети» направят дополнительно 33 миллиона рублей. На портале госзакупок размещен соответствующий заказ.

Заказчиком выступает министерство культуры России. Почти половину суммы, 15 миллионов рублей, намерены направить на ремонтно-реставрационные работы. Помимо этого, необходимо заняться системами электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Ремонт планируется закончить летом 2024 года. Ранее на реставрацию мечети уже выделяли 50 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что на ремонт объектов Казанского Кремля направят 367 млн рублей.

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