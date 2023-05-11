Глава Алькеевского района высказался по поводу ошибок на памятнике погибшим в зоне СВО

Сейчас табличку с именами сняли, чтобы устранить на ней ошибки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Победы, 9 мая, на Аллее боевой Славы в селе Базарный Матаки установили обелиск погибшим в зоне СВО. Однако на церемонии открытия местные жители заметили на нем множество ошибок, неправильные даты смерти.

Глава Алькеевского района Александр Никошин в соцсетях заявил, что просчет был со стороны компании-производителя, и такое совершенно недопустимо. Местные власти ответственности с себя не снимают. Табличку с именами сняли, ошибки на ней устранят и вновь установят на Аллее боевой славы.

Ранее мы сообщали, что в Менделеевске открыли мемориал памяти погибшим бойцам СВО.

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