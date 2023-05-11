Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 7:11

Глава Алькеевского района высказался по поводу ошибок на памятнике погибшим в зоне СВО

На табличке с именами указали неправильные даты смерти бойцов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сейчас табличку с именами сняли, чтобы устранить на ней ошибки.

Сейчас табличку с именами сняли, чтобы устранить на ней ошибки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Победы, 9 мая, на Аллее боевой Славы в селе Базарный Матаки установили обелиск погибшим в зоне СВО. Однако на церемонии открытия местные жители заметили на нем множество ошибок, неправильные даты смерти.

Глава Алькеевского района Александр Никошин в соцсетях заявил, что просчет был со стороны компании-производителя, и такое совершенно недопустимо. Местные власти ответственности с себя не снимают. Табличку с именами сняли, ошибки на ней устранят и вновь установят на Аллее боевой славы.

Ранее мы сообщали, что в Менделеевске открыли мемориал памяти погибшим бойцам СВО.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram