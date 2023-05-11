Завершился необычный проект БИМ-Радио «Картофан по фану»

ЛюБИМые слушатели всего Татарстана отправляли забавные четверостишия в группе «БИМ-радио» ВКонтакте, чтобы именно к нему приехала команда ведущих БИМ-радио и посадила картофель.
Победителем проекта стала владелица участка в Раифе Малыгина Наталья, которая зарядилась позитивом вместе с командой ведущих и теперь с гордостью ожидает урожай от БИМ-радио.
Вот четверостишие победительницы Натальи:
«Ты глазастая моя, вкусная картошечка!
Я Бим радио прошу мне помочь немножечко!
Пусть тебя они посадят, а я буду собирать!
Ваше радио родное добрым словом
вспоминать!»