Открытие запланировано уже через полтора месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани на улице Спартаковской закрывается супермаркет «Перекресток». Он расположен в торговом центре «Сувар Плаза». По данным «Бизнес Онлайн», магазин перестанет работать 15 мая.

За время майских праздников витрины магазина значительно опустели. Некоторые позиции больше не выставляют. Торговое оборудование специалисты разбирают. Как утверждают сотрудники магазина, он закрывается на время - на реконструкцию, открытие запланировано уже через полтора месяца.

Ранее, 1 марта текущего года, был закрыт «Перекресток» в торговом центре «Азино» на улице Фучика.

Ранее мы сообщали, что в торговом центре Набережных Челнов откроются магазины Bershka и PULL&BEAR.

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