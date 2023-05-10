Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл мосты через реки Туречка и Купшерка в ближайшее время начнут свою работу после ремонта, сообщает республиканское Министерство транспорта. Общая стоимость проектов составила более 75 миллионов рублей

Известно, что мост реку Туречка в Мари-Турекском районе был построен в 1997 году, и за это время ремонтные работы там не велись. Сейчас на мосту восстановили опоры, уложили новый асфальт, заменили перила и барьеры, а также провели ряд других работ. Стоимость проекта составила 41,4 миллионов рублей.

Практически аналогичные работы было проведены на мосту через реку Купшерка, который соединяет два села Куракино и Русский Кугунур. На восстановление этого объекта было затрачено порядка 34,2 миллионов рублей.

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