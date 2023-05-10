ФОТО: Прокуратура Республики Татарстан

В Нижнекамске будут судить сотрудницу банка, присвоившую 40 миллионов рублей, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие считает, что 48-летняя сотрудница банка в период с 2021 по 2022 похитила денежные средства на сумму более 4,4 миллионов рублей. Чтобы скрыть преступление, женщина оформила фиктивные документы на выдачу средств вкладчикам. А в сентябре 2022 она же присвоила еще 35 миллионов. После этого старший специалист банка на работу больше не выходила.

Женщина дала признательные показания, сейчас она находится под арестом. Дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.

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