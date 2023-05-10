В Татарстане выдали 1,5 тысячи электронных сертификатов на изделия реабилитации за 30 миллионов рублей

ФОТО: kzn.ru

В Татарстане выдали 1,5 тысячи электронных сертификатов на технические средства реабилитации за 30 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе мэрии Казани. Стоимость оформленной продукции превышает 30 миллионов рублей.

Так, электронный перечень Соцфонда России составляет более 6,9 тысяч технических средств реабилитации – кресло-коляска, трости, слуховые аппараты и другие. Их можно получить при помощи электронного сертификата, в котором указаны данные о виде изделия и периоде действия.

Сертификат можно оформить в личном кабинете на сайте Социального фонда, а также на портале госуслуг.

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