10 мая в сауне развлекательного центра Казани произошел пожар

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 10 мая, вечером в сауне развлекательного центра на улице Мазита Гафури в Казани произошел пожар, передает ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Информация о том, что в четырехэтажном здании сработала сигнализация, поступила в 18:18.

Оперативно выехавшие на место происшествия пожарные выявили плотное задымление, идущее из сауны на втором этаже. Известно, что до прибытия пожарных 120 человек, среди которых 40 – персонал, эвакуировались сами.

Причина возгорания устанавливается. Сведений о пострадавших пока нет.

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