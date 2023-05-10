Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 мая в Йошкар-Оле перекроют 14 улиц, предупреждают в администрации столицы Марий Эл. Движение транспорта, в том числе общественного, будет запрещено из-за забега «Зеленый марафон».

Так, участок улицы Вознесенской будет перекрыт от дома №43 до бульвара Чавайна с 7 утра до 13:30.

Остальные ограничения введут 20 мая на время с 08:00 до 13:00. Публикуем полный список улиц, где нельзя будет проехать.

− по ул. Комсомольская на участке от ул. Кремлёвской до ул. Пушкина;

− по ул. Волкова на участке от ул. Кремлевской до ул. Пушкина;

− по ул. Советской на участке от ул. Кремлёвской до ул. Пушкина;

− по ул. Вознесенской на участке от бул. Чавайна до ул. Гоголя;

− по ул. Кремлёвской на участке от ул. Комсомольской до ул. Советской;

− пл. Революции;

− ул. Анисимовская;

− по бул. Чавайна на участке от ул. Комсомольской до пл. им. В.П. Никонова;

− по пер. Троицкий;

− по ул. Архангельская Слобода;

− по ул. Чернышевского;

− по ул. Пушкина на участке от ул. Комсомольской до ул. Вознесенской;

− по ул. Гоголя на участке от ул. Вознесенской до набережной Амстердам.

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