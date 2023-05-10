Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Казанского Кремля состоится фестиваль «Сияние Кремля» с мультимедийными инсталляциями. Он пройдет с 18 по 20 мая. О планируемом мероприятии рассказали в пресс-службе Казанского Кремля.

Известно, что во время проведения фестиваля архитектурные памятники Кремля превратятся в арт-объекты, на которых запустят мультимедийные инсталляции. Каждая из них будет рассказывать историю и особенности памятника.

Вход на фестиваль «Сияние Кремля» будет свободным, время работы – с 19:30 до 23:00.

Публикуем схему мероприятия.

ФОТО: Казанский Кремль

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