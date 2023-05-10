ФОТО: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ

В этом году более 280 татарстанских семей обзавелись собственным жильем благодаря сельской ипотеке, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики. Сумма выдач за первые четыре месяца 2023-го уже превысила 740 миллионов рублей.

Выяснилось, что Татарстан является лидером по количеств выдач сельской ипотеки. Первое место мы делим с Удмуртией. Большинство семей, претендующих на ипотеку, имеют детей. Средний возраст заемщиков – от 30 до 45 лет.

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