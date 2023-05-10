В Елабуге в День Победы женщина убила сожителя из-за подозрения в измене

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Елабуге в День Победы, 9 мая, женщина убила сожителя из-за подозрения в измене. О семейной драме рассказали в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

Сообщается, что в одном из домов на проспекте Нефтяников в Елабуге разыгрался конфликт на почве ревности. 43-летняя дама заподозрила своего сожителя в измене. Мужчина весь день отсутствовал дома, употребляя спиртные напитки. Когда сожитель вернулся, женщина при выяснении отношений нанесла ему ножевое ранение, которое стало смертельным.

Даму задержали, она призналась в содеянном.

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