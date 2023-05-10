Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, кто может претендовать на неполный рабочий день в Татарстане. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Государственной инспекции труда.

Так, претендентами на режим неполного рабочего дня могут стать беременные женщины, один из родителей ребенка, не достигшего 14 лет, а также детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Просьбу сотрудника о неполном рабочем днем работодатель должен выполнить и в случае, если работник осуществляет уход за больным членом семьи в соответствии с медзаключением.

Стоит отметить, оплата труда оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работы. Сотрудник с неполным рабочим днем может рассчитывать на отпуск, трудовой стаж и остальной перечень трудовых прав.

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