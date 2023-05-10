Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил структуру Минздрава и увеличил число госслужащих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов изменил структуру Минздрава и увеличил число госслужащих. Соответствующий указ от сегодняшнего числа, 10 мая, подписан.

Кадровые изменения затронули структуру Министерства здравоохранения Татарстана и гражданскую службу в государственных органах. Согласно документу, общее число должностей увеличивается со 148 и 140 до 149 и 141, соответственно.

Правки были внесены и подписаны Рустамом Миннихановым в уже действующих в Татарстане указах. Они вступают в силу с даты подписания, 10 мая.

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