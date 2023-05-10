В 2023 году в Татарстане реализуются 44 республиканские программы на 54,3 миллиарда рублей

Работы ведутся по 3,5 тысячи объектам строительства и капитального ремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры и благоустройства. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в 2023 году реализуются 44 республиканские программы на 54,3 миллиарда рублей. Работы ведутся по 3,5 тысячи объектам строительства и капитального ремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры и благоустройства. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, из общей суммы 7,8 миллиарда рублей направлено на реализацию жилищно-коммунальной сферы. В рамках семи национальных проектов и четырех государственных программ работы предстоит выполнить на 317 объектах на сумму 17,1 миллиарда рублей.

Напомним, в Казани в 2023 году отремонтируют 223 многоквартирных дома. Из них 55 объекта находятся в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

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