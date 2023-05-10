Вместе с этим поменяется график движения поездов из Казани в Свияжск и Канаш. Фото: Иван ВИСЛОВ

Расписание электричек из Казани в Нижний Новгород и Йошкар-Олу изменится с 15 мая. Связано это с сокращением времени в пути.

Теперь пригородные поезда сообщением Казань-Нижний Новгород-Казань будут приезжать на место назначения на 8-10 минут раньше. Электричка №6382, следующая из Йошкар-Олы в Казань, пробудет в дороги на 19 минут меньше.

Вместе с этим на 2-11 минут поменяется график движения поездов по маршрутам: Казань-Свияжск и Канаш-Казань-Канаш, передает пресс-служба АО «Содружество».

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