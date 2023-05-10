В Казани в текущем строительном сезоне отремонтируют 47 участков улиц

Ремонт 12 из них пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в этом строительном сезоне приведут в порядок 47 участков улиц. При этом ремонт 12 из них пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Речь идет об улицах Ленинградской, Пржевальского, Вересаева, Ударной, Камчатской, Айдарова, Адоратского, Городской, Мира, Кулахметова, Хасана Туфана и не только. На участках обновят дорожное полотно, въезды во дворы, расширят тротуары и обустроят новые остановки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Московском районе города уже приступили к ремонту участка улицы Кулахметова. На сегодня работы завершены на 25%, а до конца довести их планируется через месяц.

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