В Набережных Челнах на отдыхающего у реки мужчину напала змея

Пациент поступил в тяжёлом состоянии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Набережных Челнах укус молодой гадюки едва не привел к ампутации руки.

В майские праздники 41-летний мужчина отдыхал с семьёй у водоёма. Сел на траву, оперся рукой о землю и почувствовал резкую боль, увидел змею.

- Я её схватил, смотрю, а это гадюка, правда совсем юная, сантиметров 25. Отпустил. Попробовал высосать яд из раны на пальце, не получилось. Думаю, ничего страшного не будет, помажу йодом и пройдёт. Не прошло. Чуть руку не потерял, - рассказывает челнинец.

В городскую больницу №5 мужчина обратился только на следующий день после укуса. Ему была введена сыворотка против яда гадюки, проведена дезинфекционная терапия.

- У пациента уже развился отёк в месте укуса, усилились болевые ощущения. Мы ему настоятельно рекомендовали пройти лечение в стационаре, но он отказался, хотя был предупреждён о последствиях для здоровья, - рассказал заведующий приёмным отделением Анар Исрафилов. - Через день он вновь к нам обратился и сразу был госпитализирован в отделение реанимации.

Заведующий отделением реанимации Павел Егоров подчеркнул, что в таких ситуациях заниматься самолечением нельзя.

- Пациент поступил в тяжёлом состоянии: отёчность распространилась от пальца на всю руку, конечность посинела. У мужчины поднялась температура, появились сильные боли, теперь уже не только в месте укуса. Ему была проведена интенсивная и гормонотерапия, в результате чего удалось предотвратить осложнения: при попадании яда и инфекции в кровь нарушается кровообращение, усиливается отек. Может развиться тромбоз сосудов, который при отсутствии лечения прогрессирует, вплоть до развития некроза тканей. Стабилизировав состояние пациента, мы его перевели в отделение терапии на долечивание, - пояснил заведующий отделением реанимации.

Как уточнил Павел Егоров, за майские праздники уже двое мужчин пострадали от укусов змей. Второй - 71-летний челнинец – был укушен в садовом обществе «Искра». Оба не обратились сразу за медицинской помощью, тем самым ухудшили свое состояние.

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