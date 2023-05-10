Турпоток в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25%

Фото: Алина НИЗАМОВА

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха, популярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

Лидером среди заграничных направлений для татарстанцев стала Турция — с начала мая ее посетили около 28% туристов из республики. Также в первую пятерку стран-фаворитов жителей Татарстана попали Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Узбекистан.

В целом татарстанцы активнее путешествовали по России, чем за рубежом. По количеству внутренних туристов в майские праздники жители региона оказались на шестом месте, уступив москвичам, петербуржцам, самарцам, краснодарцам и нижегородцам. Чаще всего из республики выезжали в соседние регионы — Башкирию, Чувашию, Марий Эл, Самарскую и Кировскую области.