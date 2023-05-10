Власти Татарстана изымут большой участок сельхозугодий для реконструкции трассы М-7

Сельхозугодия находятся в долевой собственности Сабхетдиновых. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Муслюмовском районе Татарстана участок сельхозугодий площадью свыше 2,1 квадратного километра изымут для государственных нужд. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Земли будут использованы под реконструкцию трассы регионального значения М-7 «Волга»- Старое Айманово — Октябрь на участке Татарское Булярово — Исансупово. Сельхозугодия находятся в долевой собственности Сабхетдиновых.

После того, как будут определены размеры возмещений, собственникам отправят соглашения об изъятии земель. В случае отказа вопрос будут решать в судебном порядке.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram