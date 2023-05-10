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НовостиОбщество10 мая 2023 11:54

В Татарстане на три недели ограничили посещение лесов

Причина - проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов
Адам САГАЛ
В леса запрещен и въезд транспорта

В леса запрещен и въезд транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане на три недели ограничили посещение лесов в районах. Причина - проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В документе уточняется, что в леса запрещен и въезд транспорта. Специалистам Минлесхоза республики необходимо установить предупредительные аншлаги и перекрыть ими лесные дороги. Помимо этого, в выходные и праздничные дни в местах массового посещения лесов поручено организовать посты и патрулировать леса.

Перечь лесничеств, которые запрещены для посещения, можно изучить на сайте правительства региона.

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