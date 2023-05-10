Дмитрий Губерниев приедет в Казань на Всероссийский спортивный фестиваль «Движение первых»

На соревнования в Казань соберутся около тысячи детей и подростков из разных субъектов России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 18 по 21 мая экстрим-парк «Урам» примет Всероссийский спортивный фестиваль «Движение первых». На соревнованиях в Казани соберутся около тысячи детей и подростков из разных субъектов России.

Одним из гостей мероприятия станет телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Соревнования пройдут по пяти направлениям: «веселым стартам», воздушно-силовой атлетике, конкурсе проектов, шахматам и полосе препятствий.

Кроме того, участники будут состязаться в экстремальных видах спорта: скейтбординге, bmx, паркуре, катании на самокате для трюков и стритболе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram