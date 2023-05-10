В Нурлатском районе во время пожара в частном доме погиб пенсионер

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 10 мая в деревне Черное Озеро Нурлатского район на улице Лесная загорелся частный дом. Подразделения пожарно-спасательного гарнизона среагировали по рангу пожара №1БИС, сообщает МЧС Татарстана.

До их приезда местные жители сбежались к горящему бревенчатому дому и нашли на его пороге лежащего 72-летнего мужчину с ожогами. Пенсионер был без сознания, его вынесли из дома. Спасти мужчину не удалось, он скончался.

К приезду пожарных у охваченного пламенем дома частично обрушилась кровля. Огонь в итоге удалось потушить. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

- Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении, - отметили в МЧС Татарстана.

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