В Казани мужчина упал с шестиметрового склона и скатился к железнодорожным путям

Спасатели на жестких носилках транспортировали пострадавшего до машины скорой медицинской помощи. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 9 мая в поисково-спасательную службу Татарстана поступило сообщение о мужчине, скатившемся со склона в Советском районе Казани.

Оказалось, что мужчина около станции «Новаторов» в сторону Арска упал и скатился с шестиметрового склона к железнодорожным путям. Пострадавший выжил, но перестал чувствовать ногу.

К месту происшествия приехали спасатели зонального поисково-спасательного отряда №2 ПСС Татарстана. На жестких носилках пострадавшего транспортировали до машины скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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