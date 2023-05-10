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НовостиПроисшествия10 мая 2023 11:13

В Казани мужчина упал с шестиметрового склона и скатился к железнодорожным путям

Пострадавшего увезли на скорой помощи
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Спасатели на жестких носилках транспортировали пострадавшего до машины скорой медицинской помощи.

Спасатели на жестких носилках транспортировали пострадавшего до машины скорой медицинской помощи.

Фото: МЧС Татарстана

Ночью 9 мая в поисково-спасательную службу Татарстана поступило сообщение о мужчине, скатившемся со склона в Советском районе Казани.

Оказалось, что мужчина около станции «Новаторов» в сторону Арска упал и скатился с шестиметрового склона к железнодорожным путям. Пострадавший выжил, но перестал чувствовать ногу.

К месту происшествия приехали спасатели зонального поисково-спасательного отряда №2 ПСС Татарстана. На жестких носилках пострадавшего транспортировали до машины скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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