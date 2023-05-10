Глава «Автодора»: открытие трассы М-12 до Казани сократит время в пути в два раза

При строительстве трассы М-12 учитываются ошибки и замечания при строительстве трассы М-11. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал о ходе строительства трассы М-12 Москва-Казань.

По словам Петушенко, 703 из 810 километров трассы планируется сдать в конце декабря этого года. Это позволит сократить время в пути в два раза: с 13 часов до 6,5 часов.

Вячеслав Петушенко также отметил, что при строительстве трассы М-12 учитываются ошибки и замечания трассы М-11. Был переформатирован подход к многофункциональным зонам. В проектную сметную документацию включили строительство заправочных комплексов и торговых центров, охраняемых парковок для грузовиков и станций техобслуживания, сообщает пресс-служба правительства России.

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