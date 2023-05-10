В суд Челнов вернули дело о финансовой пирамиде с 7 тысячами потерпевших

Уголовное дело находится на стадии предварительного слушания в закрытом порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Набережных Челнов повторно поступило уголовное дело в отношении трех организаторов финансовой пирамиды, которое состоит из 1962 томов. Столь большой объем документов из города в город перевозят на КАМАЗе.

По материалам дела, трое мужчин и их пока неустановленные сообщники обвиняются в том, что в период с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года, действуя в составе организованной группы, используя реквизиты компаний «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест», «Каронд-Инвест», под видом ведения микрофинансовой деятельности, с целью хищения, организовали прием денег под высокий процент в офисах, расположенных в 21 городе России, в том числе в Казани и Набережных Челнах.

Предполагается, что организаторы полученные деньги использовали для выплаты процентов части заемщиков по ранее залюченным договорам, вовлекая таким образом новых заемщиков. Как сообщили в суде, в списке жертв 7 260 человек, а общая сумма ущерба превышает 2,8 миллиарда рублей.

Уголовное дело находится на стадии предварительного слушания в закрытом порядке.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане группу лже-инвалидов отдали под суд за мошенничество с выплатами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram