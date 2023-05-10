Участникам экоквеста предстоит очистить берег Волги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 13 мая горожане выйдут на очистку берега Волги. Субботник состоится в рамках экоквеста «Чистые игры», сообщили в телеграм-канале организаторы мероприятия.

После уборки участников экоквеста ждет эковечеринка. Для того, чтобы принять в акции участие необходимо до 12 мая пройти регистрацию.

Субботник состоится с 11:30 до 15:30. Сбор участников пройдет по адресу: улица Прогонная, 7. С собой рекомендуют взять многоразовую посуду и хорошее настроение.

Напомним, ранее 60 тысяч казанцев приняли участие в городских субботниках.

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