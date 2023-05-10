Видео момента гибели мотоциклиста, который столкнулся с иномаркой, опубликовало ГИБДД Чувашии

Мотоциклист погиб прямо на месте аварии. Фото: ГИБДД Чувашии

В эту среду, 10 мая, в 2.30 на улице Гладкова в Чебоксарах произошло смертельное ДТП. Мотоциклист на «Ямахе» погиб, врезавшись сзади в легковой автомобиль «Фольксваген Поло».

Управлявшая машиной женщина, выезжая с прилегающей территории не уступила дорогу. В результате мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии, сообщает ГИБДД Чувашии.

Судя по опубликованному Госавтоинспекцией республики видео, байкер после столкновения вместе с мотоциклом пролетел по асфальту несколько десятков метров.

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