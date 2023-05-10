Казанский хоккеист Александр Радулов стал претендентом на награду «Золотая клюшка»

Он проявил себя в первом же сезоне после возвращения из НХЛ. Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба КХЛ озвучила имена претендентов на награду самому ценному игроку «Золотая клюшка» в сезоне 2022/2023. Всего их три. Это хоккеисты из СКА Дмитрий Яшкин и Александр Никишин, а также капитан казанского «Ак Барса» Александр Радулов.

На счету Радулова 62 матча и 57 (25+32) очков. Вернувшись из НХЛ и вступив в «Ак Барс», он сразу проявил себя в команде как лидер. В итоге завершивший карьеру хоккеиста Данис Зарипов передал Александру капитанскую повязку. Тот не подвел и помог вывести казанский клуб в финал Кубка Гагарина, а по итогам регулярного чемпионата стал третьим бомбардиром КХЛ.

Имя обладателя награды «Золотая клюшка» должны назвать на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая запланирована на 18 мая.

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