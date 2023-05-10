В Набережных Челнах в 13 школах за 31,8 миллиона рублей оборудуют пропускные пункты

Один КПП должен обойтись максимум в 2,4 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Набережных Челнов решили потратить 31,8 миллиона рублей для оборудования в 13 школах контрольно-пропускных пунктов (КПП). Сейчас идет поиск подрядчика. После сбора заявок будет проведет аукцион на поставку нужного оборудования. Исходя из озвученной суммы, один КПП должен обойтись максимум в 2,4 миллиона рублей.

Отметим, что эти контрольно-пропускные пункты организуют в гимназии №26 и школах №15, №30, №39, №41, №42, №58, №19, №32, №34, №35, №40 и №45.

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