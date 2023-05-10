В Татарстане на капремонт многоквартирных домов за 15 лет направили более 83 млрд рублей

В 2023 году в Татарстане реализуется 44 республиканские программы на 54,4 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на капремонт многоквартирных домов с 2008 по 2022 года направили 83,2 миллиарда рублей. Всего за этот период было отремонтировано около 11,7 тысячи объектов, сообщил 10 мая на брифинге глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. По словам министра, общая площадь отремонтированных домов в регионе составила 52,4 миллиона квадратных метров, за счет чего жилищные условия были улучшены у почти двух миллионов человек.

Отметим, в 2023 году в Татарстане реализуется 44 республиканские программы с финансированием в 54,4 миллиарда рублей. Из них на капитальный ремонт домов выделено шесть миллиардов рублей.

Напомним, в Казани в 2023 году отремонтируют 223 многоквартирных дома.

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