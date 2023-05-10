В этих торговых точках предоставляют услуги сотовой связи, продают еду и цветы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Казани рядом с Московским рынком снесут торговые павильоны. Речь идет о комплексе зданий вокруг известной тюбетейки.

В этих торговых точках предоставляют услуги сотовой связи, продают еду и цветы. По словам продавцов, они приложили много усилий, чтобы найти постоянных клиентов. В связи с этим торговцы испытывают тревогу.

Мнение покупателей на этот счет разделилось: одни считают, что это место нужно сохранить для старших граждан, другие - что достаточно ДК «Химиков».

Кроме того, торговые объекты расположены рядом с развитой транспортной инфраструктурой. Там люди могут использовать различные виды средств передвижения, сообщает «Татарстан 24».

Отметим, есть вероятность, что эту территорию займут малые архитектурные формы благоустройства.

Напомним, в Казани на ремонт дворов направят 2,8 миллиарда рублей.

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