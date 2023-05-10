Казань вошла в десятку самых популярных направлений для поездок с детьми

Из зарубежных направлений россияне с детьми предпочитают отдыхать в Ереване
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Казань вошла в десятку наиболее популярных направлений для поездок с детьми в июне 2023 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.
Тройку лидеров составили Санкт-Петербург (24,2% бронирований), Адлер (21,3%) и Москва (13,2%). Далее идет Эсто-Садок (9%), Сочи (8,6%), Анапа (7,4%), Ростов-на-Дону (4,3%). За столицей Татарстана (4,2%) расположились поселок Витязево (4,0%) и Геленджик (3,9%).
Из зарубежных направлений россияне с детьми предпочитают отдыхать в Ереване, Стамбуле и Анталье.
Ранее мы сообщали, что Казань стала лучшим городом России для гастрономического путешествия.
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