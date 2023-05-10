В Татарстане в результате столкновения легковушки и фуры погиб 41-летний мужчина

По предварительным данным, водитель иномарки на скорости выехал на встречку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 9 мая, на 1145-м километре автодороги М-7 в Актанышском районе Татарстана столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Sitrak. По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь со стороны Уфы в направлении Москвы, на скорости выехал на встречку.

Ударил был такой силы, что фура опрокинулась в кювет. В результате аварии водитель легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Напомним, в Казани КАМАЗ-бетономешалка насмерть сбил велосипедиста.

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