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НовостиПроисшествия10 мая 2023 7:30

В Татарстане в результате столкновения легковушки и фуры погиб 41-летний мужчина

Это произошло на 1145-м километре автодороги М-7 в Актанышском районе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По предварительным данным, водитель иномарки на скорости выехал на встречку.

По предварительным данным, водитель иномарки на скорости выехал на встречку.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 9 мая, на 1145-м километре автодороги М-7 в Актанышском районе Татарстана столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Sitrak. По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь со стороны Уфы в направлении Москвы, на скорости выехал на встречку.

Ударил был такой силы, что фура опрокинулась в кювет. В результате аварии водитель легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Напомним, в Казани КАМАЗ-бетономешалка насмерть сбил велосипедиста.

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