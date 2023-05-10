На площади Тысячелетия в честь Дня Победы выступил хор «Поющая Казань»

В этот праздничный день на площади собрались свыше тысячи жителей и гостей города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на площади Тысячелетия в честь Дня Победы на сцену вышли заслуженные артисты Татарстана, народные ансамбли и музыкальные группы. Завершился торжественный концерт выступлением хора «Поющая Казань».

В этот праздничный день на площади собрались свыше тысячи жителей и гостей города. Они смогли принять участие в исполнении гимнов России и Татарстана в формате народного караоке.

Кроме того, для пришедших организовали концерт музыкальной группы «Волга Волга», которая исполнила композиции «Марш Авиаторов», «Смуглянка» и попурри из татарских песен. Сами жители и гости Казани надели военные пилотки. Тем, кому не хватило места у сцены, расположились на газоне. Также на территории были размещены зоны фуд-кортов. Вечер завершился праздничным салютом, который продлился в течение четырех минут.

Напомним, Рустам Минниханов назвал День Победы в Казани прекрасным праздником.

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