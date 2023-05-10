В Челнах наркодиспансер нарушил 32 пункта пожарной безопасности

На дверях эвакуационных выходов стоят замки, которые не открыть без ключа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах наркологический диспансер нарушил 32 пункта требований пожарной безопасности. Главным врачом Рамилем Сатдаровым получено предписание об их устранении в срок до 2 октября.

Как сообщает «Бизнес Онлайн», выездная проверка прошла в апреле. В одном из зданий наркодиспансера недостаточно эвакуационных выходов, а там, где они все же есть, установлены не проектные железные двери, которые люди не смогут открыть без ключа в случае пожара. Помимо этого, около здания растут высокие деревья, что мешает подъезду пожарной техники.

В другом здании диспансера обнаружены схожие нарушения. В частности, на дверях эвакуационных выходов стоят замки, которые не открыть без ключа.

Поликлиника диспансера рассчитана на 120 посещений в сутки. Также здесь имеется круглосуточный стационар на 79 коек.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах могут построить кардиодиспансер.

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