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НовостиОбщество10 мая 2023 6:30

В Челнах наркодиспансер нарушил 32 пункта пожарной безопасности

Главному врачу выписано предписание
Адам САГАЛ
На дверях эвакуационных выходов стоят замки, которые не открыть без ключа

На дверях эвакуационных выходов стоят замки, которые не открыть без ключа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах наркологический диспансер нарушил 32 пункта требований пожарной безопасности. Главным врачом Рамилем Сатдаровым получено предписание об их устранении в срок до 2 октября.

Как сообщает «Бизнес Онлайн», выездная проверка прошла в апреле. В одном из зданий наркодиспансера недостаточно эвакуационных выходов, а там, где они все же есть, установлены не проектные железные двери, которые люди не смогут открыть без ключа в случае пожара. Помимо этого, около здания растут высокие деревья, что мешает подъезду пожарной техники.

В другом здании диспансера обнаружены схожие нарушения. В частности, на дверях эвакуационных выходов стоят замки, которые не открыть без ключа.

Поликлиника диспансера рассчитана на 120 посещений в сутки. Также здесь имеется круглосуточный стационар на 79 коек.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах могут построить кардиодиспансер.

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