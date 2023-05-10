В честь Дня Победы в Казанском Кремле для ветеранов провели торжественный прием

Минниханов высоко оценил прошедший на площади Тысячелетия парад Победы. Фото: rais.tatarstan.ru

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войн во вторник, 9 мая, в Казанском Кремле для ветеранов провели торжественный прием. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба главы региона.

Минниханов высоко оценил прошедший на площади Тысячелетия парад Победы. По его словам, праздник получился прекрасным. Он поблагодарил всех организаторов, а также представителей правоохранительных органов за обеспечение безопасности.

Напомним, в Казани парад Победы очно посмотрели 55 тысяч человек. Помимо самих участников шествия, в торжестве приняли участие 1 600 артистов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram