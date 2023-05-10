В Казани аквапарк Baryonix во второй раз перенес сроки открытия

Ремонтные работы практически закончены Фото: Иван МАКЕЕВ

Аквапарк Baryonix в Казани во второй раз перенес сроки открытия после ремонта, который длился более полугода. Об этом сообщили в администрации заведения.

Как уточнили в аквапарке, ремонтные работы практически закончены, уже идет чистка бассейнов. Собственник не успел завершить все в срок и открытие перенесено с 10 мая на даты с 15 по 20 мая. При этом изначально аквапарк планировали открыть в середине апреля.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах решили построить аквапарк и новый концертный зал.

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