Рустам Минниханов назвал День Победы в Казани прекрасным праздником

Руководитель выразил благодарность организаторам и правоохранителям. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана заявил, что День Победы – это самый главный праздник в России. Об этом Рустам Минниханов сказал на торжественном приеме по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в Казанском Кремле.

Рустам Минниханов поздравил ветеранов войны с Днем Победы и подчеркнул отличную организацию мероприятий, в частности парада.

- Получился прекрасный праздник, много гостей. Всё было очень достойно, - сказал раис республики.

Руководитель выразил благодарность организаторам и правоохранителям за обеспечение безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Казани прошел парад в честь Дня Победы.

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