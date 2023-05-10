Рабочая неделя в Татарстане начнется с заморозков

Ночью и рано утром ожидаются заморозки – на почве до -5 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После праздников рабочая неделя начнется с заморозков: в Татарстане 10 мая погода будет формироваться под влиянием холодного антициклона. Осадков не ожидается. На значительной части республики ночью и рано утром ожидаются заморозки – на почве до -5 градусов. Днем потеплеет до +14..+19 градусов.

11 мая местами в Татарстане пройдет небольшой дождь. Ночью будет от +1..+6 градусов, в самых восточных районах возможны заморозки до -1 градусов, днем воздух прогреется до +15..+20 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 12 мая и 13 мая будет умеренно-теплая погода, днем ожидается до +21 градуса.

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