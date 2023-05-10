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НовостиОбщество10 мая 2023 5:00

В Казани День Победы завершился праздничным салютом

Он длился в течение нескольких минут
Адам САГАЛ
За залпами жители и гости столицы Татарстана наблюдали с с трех точек

За залпами жители и гости столицы Татарстана наблюдали с с трех точек

Фото: принтскрин видео.

В Казани День Победы завершился ярким праздничным салютом. Он стартовал в 22 часа и длился несколько минут. За его залпами жители и гости столицы Татарстана наблюдали с с трех точек — площадки около Центра семьи «Казан», у Кремлевской набережной и между зданием Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Кремлевским мостом.

Ранее мы сообщали, что в Казани парад Победы очно посмотрели 55 тысяч человек.

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