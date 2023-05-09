В Набережных Челнах 9 Мая родственникам погибших в СВО бойцов вручили посмертные награды

Награждение прошло во время торжеств на майдане парка Прибрежный. Фото: nabchelny.ru
В этот вторник, 9 мая, во время торжеств в честь Дня Победы на майдане парка Прибрежный Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев и глава Минпромотрга Татарстан Олег Коробченко передали награды родным бойцов погибших в СВО бойцов.
Как сообщает администрация Набережных Челнов, согласно указу президента России Владимира Путина, орденами Мужества посмертно были награждены:
- Айрат Гайнетдинов,
- Тимур Дунаев,
- Николай Зотов,
- Павел Зуев,
- Сергей Корсаков,
- Денис Любимов,
- Рамиль Муфаздалов,
- Николай Тришкин,
- Руслан Хамитов.
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