В Набережных Челнах 9 Мая родственникам погибших в СВО бойцов вручили посмертные награды

Награждение прошло во время торжеств на майдане парка Прибрежный. Фото: nabchelny.ru

В этот вторник, 9 мая, во время торжеств в честь Дня Победы на майдане парка Прибрежный Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев и глава Минпромотрга Татарстан Олег Коробченко передали награды родным бойцов погибших в СВО бойцов.

Как сообщает администрация Набережных Челнов, согласно указу президента России Владимира Путина, орденами Мужества посмертно были награждены:

- Айрат Гайнетдинов,

- Тимур Дунаев,

- Николай Зотов,

- Павел Зуев,

- Сергей Корсаков,

- Денис Любимов,

- Рамиль Муфаздалов,

- Николай Тришкин,

- Руслан Хамитов.

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