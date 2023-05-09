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НовостиОбщество9 мая 2023 15:19

9 мая в Менделеевске открыли мемориал памяти погибшим бойцам СВО

На нем были высечены имена уроженцев района, которые отдали жизнь исполняя свой воинский долг
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На мемориале разместили портреты семи героев. Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района

На мемориале разместили портреты семи героев. Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района

В этот вторник, 9 мая, во время празднования Дня Победы в Менделеевске в торжественной обстановке открыли мемориал памяти погибшим бойцам СВО. На нем были высечены имена уроженцев района, которые отдали жизнь исполняя свой воинский долг: Родион Назаров, Сергей Федоров, Сергей Исаков, Аркадий Самуткин, Петр Чернов, Александр Соболев и Кирилл Чеботарев, сообщает пресс-служба администрации Менделеевского района.

- Это настоящие патриоты своей Родины и настоящие мужчины. Когда пришло время, они отдали ради Родины самое дорогое — свою жизнь. Они сделали это во имя защиты мирного населения, во имя искоренения неонацизма, ради того, чтобы здесь, на родной земле, царил мир, - отметили в администрации.

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