9 мая в Менделеевске открыли мемориал памяти погибшим бойцам СВО

На мемориале разместили портреты семи героев. Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района

В этот вторник, 9 мая, во время празднования Дня Победы в Менделеевске в торжественной обстановке открыли мемориал памяти погибшим бойцам СВО. На нем были высечены имена уроженцев района, которые отдали жизнь исполняя свой воинский долг: Родион Назаров, Сергей Федоров, Сергей Исаков, Аркадий Самуткин, Петр Чернов, Александр Соболев и Кирилл Чеботарев, сообщает пресс-служба администрации Менделеевского района.

- Это настоящие патриоты своей Родины и настоящие мужчины. Когда пришло время, они отдали ради Родины самое дорогое — свою жизнь. Они сделали это во имя защиты мирного населения, во имя искоренения неонацизма, ради того, чтобы здесь, на родной земле, царил мир, - отметили в администрации.

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