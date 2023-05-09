Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 15:02

В Казани парад Победы очно посмотрели 55 тысяч человек

Помимо самих участников шествия, в торжестве приняли участие 1 600 артистов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Зрители расположились как на трибунах, так и на склонах. Фото: rais.tatarstan.ru

Зрители расположились как на трибунах, так и на склонах. Фото: rais.tatarstan.ru

Парад Победы в Казани традиционно прошел на площади Тысячелетия. В шествии приняли участие курсанты, военные и техника. Всего порядка 2,4 тысячи человек. Также в организации торжества были задействованы 1 600 артистов и 103 барабанщика. Всего же очно парад в этот раз, в том числе и с трибун, посмотрели 55 тысяч человек.

Среди них были ветераны, глава Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев, которые прибыли на ретроавтомобиле «Победа», а также мэр Казани Ильсур Метшин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram