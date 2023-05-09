В Казани парад Победы очно посмотрели 55 тысяч человек

Зрители расположились как на трибунах, так и на склонах. Фото: rais.tatarstan.ru

Парад Победы в Казани традиционно прошел на площади Тысячелетия. В шествии приняли участие курсанты, военные и техника. Всего порядка 2,4 тысячи человек. Также в организации торжества были задействованы 1 600 артистов и 103 барабанщика. Всего же очно парад в этот раз, в том числе и с трибун, посмотрели 55 тысяч человек.

Среди них были ветераны, глава Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев, которые прибыли на ретроавтомобиле «Победа», а также мэр Казани Ильсур Метшин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram