В Зеленодольске на параде Победы родственникам бойцов погибших в СВО вручили посмертные награды

Высоких наград удостоились три уроженца района. Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

На стадионе «Авангард», в Зеленодольске 9 мая прошел парад Победы. На нем глава города и района Михаил Афанасьев вручил родственникам бойцов погибших в СВО заслуженные награды. Ордена Мужества были удостоены Дмитрий Рыбушкин и Иброхим Хасанов, а медали Жукова – Айдар Тагиров.

Всего парад Победы в Зеленодольске посетили более четырех тысяч человек, а к Вечному огню почтить память павших воинов пришли еще 12 тысяч человек.

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