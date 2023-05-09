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НовостиОбщество9 мая 2023 14:25

В Зеленодольске на параде Победы родственникам бойцов погибших в СВО вручили посмертные награды

Всего торжества в честь 9 Мая в городе посетили более 16 тысяч человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Высоких наград удостоились три уроженца района. Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Высоких наград удостоились три уроженца района. Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

На стадионе «Авангард», в Зеленодольске 9 мая прошел парад Победы. На нем глава города и района Михаил Афанасьев вручил родственникам бойцов погибших в СВО заслуженные награды. Ордена Мужества были удостоены Дмитрий Рыбушкин и Иброхим Хасанов, а медали Жукова – Айдар Тагиров.

Всего парад Победы в Зеленодольске посетили более четырех тысяч человек, а к Вечному огню почтить память павших воинов пришли еще 12 тысяч человек.

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