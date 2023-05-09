В Татарстане на реке Кама из воды спасли женщину

Тонущую женщину вытащили из воды и передали медикам. Фото: МЧС Татарстана

Днем во вторник, 9 мая, в экстренные службы поступила информация о том, что в городе Чистополе на старом пляже около речного порта на Каме тонет женщина, сообщает МЧС Татарстана.

На место происшествия на лодке отправились инспектора местного ГИМС. Они обнаружили женщину в воде, в 50 метрах от берега. Ее доставили на берег и передали в руки медиков «скорой помощи». Те диагностировали у спасенной переохлаждение и увезли ее в больницу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram