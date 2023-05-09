В Татарстане на заводе «КАМАЗ» отметили День Победы

Среди прочего, по давней традиции вместе с ветеранами руководство предприятия возложили цветы к Мемориалу Славы. Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

День Победы отметили на заводе «КАМАЗ». На предприятии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и провели ряд торжественных мероприятий. В частности, речь идет о праздничных концертах.

А на литейном заводе татарстанского автогиганта по давней традиции вместе с ветеранами руководство предприятия возложили цветы к Мемориалу Славы, после чего почтили память павших минутой молчания.

- Это значимый для нашего народа праздник, наполненный глубочайшим смыслом, – сказал гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

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